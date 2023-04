Le temps sera propice, aux premières heures de la journée de lundi, à l’apparition d’un brouillard au sud-est, puis ciel peu nuageux sur l’ensemble des régions du pays.

Le vent soufflera faible à modéré, sa vitesse sera relativement plus forte, l’après-midi près des côtes et des hauteurs, selon l’Institut national de la météorologie (INM). La mer sera peu agitée à moutonneuse.

Les températures maximales seront comprises entre 18 et 23 degrés dans le nord, les hauteurs et les régions côtières, et entre 23 et 27 dans le reste des régions.