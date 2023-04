Kef : 256 infractions économiques relevées durant la première moitié du mois de Ramadan

Au cours de la première moitié du mois de Ramadan 2023, les brigades de contrôle économique dans le gouvernorat du Kef, ont relevé 156 infractions économiques, à l’issue d 1890 visites de terrain effectuées dans les commerces, les marchés hebdomadaires, les entrepôts et sur les routes.

La plupart des irrégularités relevées se rapportent à l’augmentation illégale des prix, le non-affichage des prix, l’absence des factures, la vente conditionnée, l’usage d’outils de pesage non-homologués, et d’autres infractions liées à des pratiques spéculatives, a indiqué, à l’Agence TAP, le directeur régional du commerce à El Kef, Riadh Guesmi.

Il a fait savoir que les infractions enregistrées concernent la filière des fruits et légumes (30%), les produits alimentaires de vente en gros et au détail (18%), les volailles (20%), les produits pâtissiers et de boulangerie (13%) et les viandes rouges (4%).

Durant cette même période, 700 kilos de semoule, 280 litres d’huile végétale subventionnée ainsi que des quantités de fruits et légumes ont été saisis par les équipes de contrôle, a précisé la même source.