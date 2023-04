“SOTUGAR” s’associe au programme USAID Tunisia JOBS pour la digitalisation du mécanisme de garantie de financement des petites et moyennes entreprises

Dans le cadre de ses activités relatives à la digitalisation d’un nouveau mécanisme de garantie de financement des petites et moyennent entreprises en Tunisie « Dhamen Express », le programme USAID Tunisia JOBS a accompagné la Société Tunisienne de Garantie (SOTUGAR) dans le développement et la mise en place de cette nouvelle solution. Le nouveau produit offre de multiples avantages notamment, un champ élargi des activités éligibles, une prise en charge des crédits à l’export d’une manière illimitée et ceux couvrant les besoins en fonds de roulement des entreprises, pour une période plus longue avec une option de garantie partielle de portefeuille et surtout une indemnisation rapide à la première demande. Ceci a pour objectif de faciliter l’accès des PME aux financements, essentiellement celles qui ne peuvent pas fournir les garanties demandées par les établissements financiers.

Le mécanisme de garantie ainsi que la solution digitale « Dhamen Express » ont été présentés, le 16 mars 2022, au cours de la cérémonie de signature des conventions entre la SOTUGAR et les banques partenaires en présence de leurs premiers responsables et des membres du conseil d’administration de la SOTUGAR. Les ressources disponibles au mécanisme « Dhamen Express » permettront la garantie de financement des PME à hauteur de 390 millions de dinars (MDT) d’ici fin 2023.

A cette date, Dhamen Express a pu garantir 27 dossiers de financement de PMEs de diverses régions telles que Tunis, Ben Arous, Manouba, Nabeul, Zaghouan, Sousse, Monastir, Sfax, Siliana, Kasserine, Kairouan, Gafsa, Gabes, Djerba, et ce pour un total de 15.5 millions TND. Les branches d’activités concernées sont l’agroalimentaire, l’huilerie, la fabrication de chocolat et de confiserie, l’enseignement / éducation, l’électromécanique, la fabrication d’équipements électriques, la fabrication de compléments alimentaires, la santé, diverses industries (manufacturière, métallique, papier et carton, alimentaire), le recyclage, le conseil et le Marketing, les services au transport maritime, la restauration et l’élevage de volaille.