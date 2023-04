Bizerte : 486 infractions économiques relevées

Les brigades de contrôle économique dans le gouvernorat de Bizerte ont relevé 486 infractions suite à 2004 visites d’inspection. Selon Sami Bejaoui, directeur régional du commerce, la campagne a permis de saisir 3 mille kilos de denrées alimentaires, au cours de la première quinzaine de Ramadan.

Les infractions enregistrées ont concerné les secteurs des légumes et fruits (205), de l’agroalimentaire (141), des boulangeries (14), des pâtisseries (36) et le secteur des volailles et œufs (36), ainsi que la poissonnerie, le secteur de la viande rouge ainsi que la vente de tabac et fruits secs.Les contraventions sont liées au non-affichage des prix, la hausse des prix et la vente avec des prix illégaux ainsi que l’absence de factures et la spéculation.

Selon la même source, des produits alimentaires saisis ont été injectés dans les circuits officiels de distribution dont 611 litres d’huile subventionnée, 903 kilos de pommes, 91 kilos de bananes, 195 kilos de sucre, 500 kilos de farine subventionnée, 460 kilos de semoule, 660 conserves de tomates, 366 conserves d’harissa, 84 conserves de confitures et 216 conserves de thon.