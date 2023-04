DIRECT SPORT – Coupe de la Confédération : l’US Monastir pour récupérer le leadership

L’US Monastirienne tentera de récupérer sa place de leader du groupe D de la Coupe de la Confédération Africaine de football en accueillant le Real Bamako du Mali, dimanche au stade Hamadi Agrebi à Radès, dans le cadre de la sixième et dernière journée de la phase de groupes.

Le représentant tunisien qui a assuré sa qualification pour les quarts de finale de la compétition continentale dès la quatrième journée, sera dans un duel à distance avec Young Africans de Tanzanie avec qui il partage la tête du classement (10 points chacun, avec un meilleur goal différence pour les Tanzaniens 4-3). Ce dernier sera en déplacement périlleux à Lubumbashi pour affronter les Congolais du TP Mazembe, malgré l’élimination de ce dernier.

Les Tunisiens sont appelés à remporter une victoire avec un score large pour améliorer leur différence de buts qui pourrait s’avérer décisive lors du départage final, en cas de victoire de Young Africans à Lubumbashi.

Pour ce faire, l’entraîneur serbe Darko Novi sera amené à aligner une formation à caractère offensif comptant sur le trio composé de Zied Aloui, du Malien Aboubacar Traoré et de Haykel Chikhaoui, pour créer le surnombre en attaque et mettre la pression sur la défense adverse.

Les Monastiriens qui avaient arraché le nul à Bamako au match aller (1-1), auront tous les moyens de faire mieux à Radès, surtout avec le retour de certains joueurs clés qui ont manqué le dernier match contre Young Africans, tels que le gardien de but Béchir Ben Said qui vient de purger sa sanction, l’attaquant Haykel Chikhaoui et le milieu nigérien Youssef Oumarou, rétablis de leurs blessures.

Pour leur deuxième participation continentale, les Tunisiens ont réalisé un parcours exceptionnel qui les as vu défier de grandes équipes tels que la RS Berkane, tenant du titre, et Al Ahly d’Egypte, avant d’accéder pour la première fois en phase de poules et se présenter comme un favori pour les quarts de finale.

L’équipe espère poursuivre cette série positive avec une quatrième victoire à domicile, qui lui permettrait de terminer en tête de son groupe et de disputer le match retour des quarts de finale au stade de Radès, à même de conforter ses chances de qualification en demi-finales de cette compétition qui reste une priorité majeure pour le club qui célèbre cette année son centenaire.

Les coéquipiers de Béchir Ben Said tenteront de profiter de la fragilité défensive des Maliens en dehors de leurs bases, comme ce fut le cas lors de leurs deux derniers déplacements en phase de groupes où ils ont encaissé cinq buts en deux matches (3-1 contre Mazembe et 2-0 contre Young Africans).

Mais ils doivent rester vigilants et ne pas sous-estimer leur adversaire qui, malgré son élimination, tentera de renter avec un résultat positif pour préserver au moins sa troisième place du groupe Le match, qui débutera à 21h00, sera dirigé par l’arbitre soudanais Ismail Mohamed Ali Ismail.