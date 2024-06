Collecte des déchets de l’Aïd : la municipalité de Tunis mobilise des moyens exceptionnels

La municipalité de Tunis a mis en place un programme spécial pour la collecte des déchets à l’occasion de l’Aïd, visant à ramasser rapidement les ordures générées durant cette période festive.

Selon Lakhdher Dkhili, directeur de l’hygiène à la municipalité, cette initiative comprend le renforcement de la flotte de ramassage avec quinze camions supplémentaires, dix tracteurs, une chargeuse et trois mini-bulldozers. De plus, deux équipes supplémentaires ont été embauchées pour soutenir les opérations, chaque équipe disposant d’un tracteur et de trois camions pour transférer les déchets vers la décharge de Borj Chakir. La collecte sera organisée à partir de cinq points principaux et cinq points secondaires, permettant un transfert rapide des déchets vers les décharges. Avec 1 500 agents, 157 camions, vingt tracteurs et trois bulldozers, la municipalité répartira ces ressources sur douze arrondissements. Pour les secteurs d’Essijoumi, Ezzouhour et El Hrairia, l’Agence Municipale des Services Environnementaux prendra en charge la gestion des déchets suite à une convention signée avec la municipalité de Tunis. Lakhdher Dkhili a également appelé les citoyens à bien fermer les sachets de déchets, à les placer correctement et à éviter de brûler les ordures pour assurer un nettoyage efficace et rapide de la ville durant l’Aïd.