Tunisie – SNCFT : Reprise du trafic des trains de la Banlieue Sahel

Le trafic des trains desservant la Banlieue Sahel, reliant Sousse-Bab Jedid, Monastir et Mahdia, a repris ce jeudi à partir de 14h, a indiqué la Société nationale des chemins de fer tunisiens (SNCFT).

La société a annoncé, jeudi matin, que le trafic des trains desservant la Banlieue Sahel, reliant Sousse-Bab Jedid, Monastir et Mahdia, s’est complètement arrêté, en raison d’une panne technique.

Et de préciser dans un communiqué que les techniciens de la société dans la zone-Est (Sousse) et ceux de la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG) sont intervenus pour réparer cette panne dans les plus brefs délais.