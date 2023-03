L’Office des Tunisiens à l’étranger (OTE) a annoncé, mercredi, que les postes vacants dans l’enseignement de la langue arabe dans les centres culturels et sociaux de l’Office à l’étranger seront prochainement pourvus.

L’OTE a indiqué, dans un communiqué publié à l’issue d’une séance de travail tenue, hier mardi, entre des représentants du ministère de l’éducation et de cadres de l’office, que les 48 postes vacants seront pourvus prochainement afin de dispenser les cours de langue arabe au profit de la communauté tunisienne résidant à l’étranger.

La réunion a, également, porté sur les préparatifs de l’organisation de la 28e session des cours d’été de civilisation et de langue arabe au profit des enfants tunisiens de retour en Tunisie pendant la saison estivale, et du grand concours de dictée et de calligraphie arabe, outre la poursuite des cours dans les centres culturels et sociaux à l’étranger.