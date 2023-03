Biographie de Najeh Missaoui, nouveau PDG de l’agence Tunis Afrique presse

Najeh Missaoui a été nommé nouveau Président-directeur général de l’Agence de presse Tunis Afrique (TAP).

Cette nomination a été opérée en vertu d’un décret gouvernemental en date du 17 mars 2023 paru au dernier numéro du Journal Officiel de la République tunisienne.

Né en 1972 dans le gouvernorat de Monastir, Najeh Missaoui est journaliste en chef à l’établissement de la Télévision tunisienne. Depuis janvier dernier, il a été promu au grade de grand reporter au sein du même établissement.

Najeh Missaoui a présenté et animé plusieurs émissions télévisées et radiophoniques depuis 2001. Il est titulaire d’un doctorat en sciences politiques spécialité sciences de l’information-sciences politiques de la Faculté de droit de Tunis en 2016 et d’une maîtrise en journalisme et sciences de l’information en 1995.

Actuellement, il est enseignant universitaire associé à la Faculté de droit et des sciences politiques. Il a également donné des cours dans bon nombre d’établissements universitaires privés et publics.

Aussi, il est un formateur international dans plusieurs domaines se rapportant aux médias et à la communication. A ce titre, il a contribué et animé plusieurs sessions de formation en Tunisie et à l’étranger.

Najeh Missaoui est l’actuel président et fondateur de l’Association tunisienne pour l’éducation aux médias (mars 2013).