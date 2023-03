Les Aigles de Carthage, en déplacement à Benghazi pour affronter la Libye, mardi, tenteront de rentrer avec la qualification en poche pour la phase finale de la Coupe d’Afrique des nations, pour la 16e fois consécutive.

Au terme de la phase aller des éliminatoires de la CAN-2024, le onze national, auteur de deux succès et d’un match nul, occupe la tête du groupe J avec 7 points, devant la Guinée Equatoriale (6 points), la Libye (3 points) et le Botswana (1 point).

Après son franc succès devant la sélection libyenne, vendredi dernier à Radès (3-0), les protégés de Jalel Kadri tenteront de rester dans une dynamique de victoire, pour décrocher les trois points de la victoire avec la possibilité de valider leur qualification en cas de victoire ou de match nul de la Guinée Equatoriale face au Botswana, à Gaborone, dans l’autre match du groupe.

Les Tunisiens aborderont la rencontre avec un ascendant psychologique face aux Libyens qu’ils ont généralement dominés dans la plupart de leurs face-à-face dont le dernier déplacement à Benghazi lors des éliminatoires de la précédente CAN-2021 remporté largement par 5 buts à 2.

Mais contrairement au match aller, la sélection tunisienne ne pourra pas compter sur les services des deux défenseurs centraux Dylan Bronn et Montassar Talbi et du milieu de terrain Youssef Msakni, tous blessés, ce qui a poussé Jalel Kadri à faire appel à l’attaquant clubiste Hamdi Labidi et au défenseur sfaxien Alaeddine Ghram en renforts.

Malgré leur valeur technique, leur expérience et leur maturité tactique, les joueurs tunisiens sont appelés à rester rester vigilants face à un adversaire qui tentera de jouer le tout pour le tout afin de se rattraper devant son public et se relancer dans la course pour l’une des deux places qualificatives à la phase finale, pour la première fois depuis 2012.

Le match dont le coup d’envoi sera donné à 21h00 sera dirigé par l’arbitre égyptien Amine Omar.