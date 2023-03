Kasserine : 70 infractions économiques relevées pendant les trois premiers jours du mois de Ramadan

Les brigades de contrôle de la direction régionale du commerce et de la promotion des exportations à Kasserine ont relevé 70 infractions économiques pendant les trois premiers jours du mois de Ramadan.

En effet, 520 visites d’inspection et de contrôle ont été effectuées dans les commerces de gros et de détail ainsi que dans les marchés hebdomadaires et municipaux.

Ces infractions sont notamment liées à la non présentation des factures d’achats, au refus de vente et à l’augmentation des prix.

Des procès-verbaux ont été rédigés à cet effet qui seront soumis à la justice, selon Samia Briki, directrice régionale du commerce et de la promotion des exportations à Kasserine.

Dans une déclaration à la TAP, la responsable a expliqué que les opérations de contrôle ont été intensifiées à l’occasion du mois de Ramadan.

Huit brigades de contrôle quotidien ont été mobilisées, matin et soir, afin de couvrir toutes les délégations du gouvernorat, a-t-elle indiqué, précisant que les efforts de contrôle sont principalement axés sur les secteurs sensibles, tels que les fruits et légumes, les produits de base subventionnés par l’Etat et tous les produits à forte consommation pendant le mois saint.

Le but étant de lutter contre la spéculation et l’augmentation des prix, a-t-elle encore souligné.