Tunisie : Conseil ministériel sur le dossier de la migration

Un conseil ministériel tenu vendredi au Palais du gouvernement à la Kasbah, consacré au suivi des mesures décidées par le gouvernement en faveur de la communauté Africaine résident en Tunisie, a chargé les ministères de l’intérieur et des affaires étrangères, de la migration et des tunisiens à l’étranger, de préparer une feuille de route pour la mise en œuvre des projets de visa électronique et de carte de séjour Biométrique, en vue de faciliter les procédures administratives, notamment celles relatives au voyage.

Présidé par la cheffe du gouvernement Najla Bouden, le conseil ministériel a permis d’évoquer la nature des signalements parvenus sur le numéro vert pour chaque ministère concerné, qui a été mis à la disposition des africains subsahariens résident sur le territoire tunisien et l’interaction des différents départements ministériels pour le traitement immédiat de leur problématiques.

La présidente de l’instance nationale de lutte contre la traite des personnes Raoudha Laabidi a passé en revue les spécificités des cas de traite des personnes enregistrés en Tunisie, notamment après l’évolution du flux des migrants irréguliers en Tunisie entre 2010 et 2022, soulignant que l’état tunisien apporte un soutien inconditionnel aux victimes de traite quelque soit leur origines et conditions, tout en veillant à respecter leur intégrité physique et psychologique et à protéger leur données personnelles.

De son côté, le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche

scientifique Moncef Boukthir a évoqué les manifestations culturelles et sportives organisées au profit des étudiants africains subsahariens, précisant qu’un projet de loi sur la création d’une agence tunisienne d’information, d’orientation et de services destinée aux étudiants étrangers est en cours d’élaboration.

En outre, le ministre de la jeunesse et des sports Kamel Déguiche a affirmé que son département organisera plusieurs manifestations culturelles et sportives avec la participation d’un nombre d’Africains résident en Tunisie, annonçant à cette occasion l’organisation de la deuxième édition des jeux Africains de plage, en juin 2023 à Hammamet.

Par ailleurs le conseil ministériel a noté la recrudescence des opérations de franchissement illicite des frontières au cours de ces dernières années, ainsi que l’augmentation du nombre des embarcations de la migration, saluant à cet égard les efforts déployés par les gardes maritimes pour assurer les opérations de sauvetage au large des côtes.