Programme des rencontres de la 15e journée de la Ligue 2 du football professionnel, prévues ce week-end à partir de 13h30 :

Samedi 25 mars :

Poule B :

A Ben Arous :

SC Ben Arous – EGS Gafsa

A Mahdia :

EM Mahdia – SC Moknine

A Sfax 2 mars :

SS Sfaxien – CS Hammam-lif

A Gabès :

S. Gabésien – CS Msaken

A Jerba Houmt Souk :

AS Djerba – Kalaa Sport

A Zarzis :

ES Zarzis – JS Omrane

Classement avant la 14e journée :

Classement Pts J

1. EGS Gafsa 33 14

2. CS Hammam Lif 32 14

3. ES Zarzis 25 14

4. El Kalaa Sport 19 14

5. JS Omrane 18 14

6. CS Msaken 18 14

7. EM Mahdia 17 14

8. S.Gabésien 16 14

9. SC Ben Arous 15 14

10. SC Moknine 14 14

11. SS Sfaxien 12 14

12. AS Djerba 10 14

Dimanche 26 mars :

Poule A

A Radès (municipal) :

ES Radès – AS Marsa

A Oued Ellil :

AS Oued Ellil – AS Gabès

A Korba :

CS Korba – O. Médenine

A Jendouba :

Jendouba Sport – ES Rogba

A Bembla :

CS Bembla – ES Jerba

A Kairouan :

JS Kairouan – AS Mhamedia

Classement avant la 15e journée

Classement: Pts J

1. AS Marsa 29 14

2. JS Kairouan 29 14

3. CS Korba 23 14

4. ES Rogba 19 14

5 . ES Radès 19 14

6. Jendouba Sport 18 14

7. ES Jerba 17 14

8. AS Oued Ellil 16 14

9. O. Médenine 16 14

10. AS Gabès 14 14

11. AS Mhamdia 13 14

12. CS Bembla 10 14