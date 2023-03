DIRECT SPORT – Algérie vs Niger

Le sélectionneur algérien Djamel Belmadi a convoqué l’attaquant du club qatari d’Al Sadd Baghdad Bounedjah pour remplacer son coéquipier Islam Slimani (Anderlecht) blessé, en vue de la double confrontation contre le Niger prévue les 23 et 27 mars prochains pour le compte des 3e et 4e journées des qualifications de la Coupe d’Afrique des Nations CAN 2023, a annoncé lundi la Fédération algérienne de football (FAF).

Auteur de 7 buts depuis son arrivée à Anderlecht lors du dernier jour du mercato, Slilani, meilleur buteur encore en activité des ”Verts” manquera donc l’occasion d’améliorer son record personnel (41 buts) avec les Verts.

En revanche, Bounedjah, qui n’a plus été convoqué en sélection nationale depuis la Coupe d’Afrique des Nations 2022 au Cameroun, aura l’opportunité de confirmer sa forme actuelle et surtout son efficacité avec Al Sadd (14 buts et 5 passes décisives en 19 rencontres toutes compétitions confondues).

L’Algérie accueillera le Niger le 23 mars au stade Nelson-Mandela de Baraki (22h00).

Le Niger, dont le stade ”Général Seyni-Kountché” de Niamey n’a pas été homologué par la Confédération africaine de football (CAF), a choisi le stade Hamadi-Agrebi de Radès pour recevoir l’Algérie le 27mars (17h00).

Vainqueur en juin 2022 de ses deux premiers matchs à domicile face à l’Ouganda (2-0) et en déplacement devant la Tanzanie (2-0), l’Algérie est leader du groupe F avec 6 points devant le Niger (2 points), alors que la Tanzanie et l’Ouganda suivent derrière avec un point.