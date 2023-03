Tunisie : Le président de l’ARP encourage la collaboration et le travail d’équipe

Le président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), Brahim Bouderbala, a promis d’œuvrer dans le cadre d’un esprit de collaborer ensemble afin de relever le défi, celui de faire en sorte que l’hémicycle soit à l’aune des attentes du peuple tunisien.

Il a exhorté les élus du peuple à déployer un surcroît d’effort en vue d’accomplir au mieux les fonctions législative et de contrôle dévolues à l’assemblée parlementaire.

En ce jour décisif de l’histoire de la Tunisie, nous donnons le coup d’envoi des travaux du nouveau parlement, a lancé Bouderbala, se félicitant de l’esprit fraternel et de l’ambiance démocratique qui a marqué la

séance inaugurale dédiée aussi à l’élection du président de l’ARP et de ses deux adjoints.

Présidant la plénière, il a promis de travailler de concert avec les institutions de l’Etat, au premier rang desquelles la présidence de la République et le gouvernement, dans l’objectif ultime est de bâtir la Tunisie de demain, à laquelle chacun aspire comme un lieu de stabilité et de crédibilité pour les pays frères et amis et les différentes communautés étrangères établies en Tunisie.

Ceux qui viennent en Tunisie pour le tourisme ou l’investissement, y trouveront un environnement propice à la réussite, car nous sommes là pour rassurer tout le monde, a-t-il fait savoir.

Ce jour mémorable est l’amorce d’une nouvelle voie vers la construction de la Tunisie de demain, a-t-il soutenu, se félicitant des mesures prises depuis le 25 juillet 2021.

Prenant acte du bon déroulement des différentes étapes du processus post-25 juillet et du respect de l’échéancier prévu à sa réalisation, Bouderbala a souligné que “les élections législatives étaient ” crédibles et transparentes ” et que c’est pour la première fois que l’instance électorale révèle des chiffres et statistiques fiables.

S’exprimant sur un ton optimiste, le président du nouveau parlement a formulé le souhait de parvenir à rétablir la confiance en l’action législative de la nouvelle assemblée en respect de sa mission dont elle est investie par la Constitution.

Il a souligné que le parlement entend, conformément au décret portant convocation de cette séance, former la commission du règlement intérieur, appelant toutes les parties à y prendre part, dès lors qu’il s’agit d’une commission-clé qui va régir la vie interne du parlement ainsi que ses relations avec le gouvernement, la présidence du République et la société civile.

Il est à noter que la séance plénière inaugurale du Parlement a abouti à l’élection de Brahim Bouderbala à la présidence du Parlement, après avoir obtenu 83 voix contre 67 voix obtenues par son rival, Abdesselem Dahmane.

Les deux adjoints du président sont au terme d’un scrutin à deux tours, respectivement Anouar Marzouki (72 voix) et Saoussen Mabrouk (87 voix).

La session plénière de l’Assemblée des représentants du peuple, présidée par Ibrahim Bouderbala et ses deux adjoints, a validé également la composition de la commission du règlement intérieur, avant que la levée de la séance ne soit prononcée vers 18hh30.