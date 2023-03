Tunisie : Démarrage à Kerkennah des travaux de la commission administrative de l’UGTT

Le secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Noureddine Taboubi, a affirmé aujourd’hui, lundi, que “l’organisation ouvrière n’est pas au-dessus ou contre la reddition des comptes, mais elle dispose de ses propres cadres et structures de contrôle internes et externes investis du pouvoir de la juger”.

Dans une déclaration, lundi aux médias, à l’occasion de la réunion à Kerkennah de la commission administrative nationale, Taboubi a ajouté que l’union demeure attachée à son action militante, déterminée à jouer son rôle social et national et résolue à défendre les principes et les constantes sur lesquelles elle a été fondée.

Les travaux de la commission administrative nationale porteront, selon Taboubi, sur plusieurs questions, notamment la situation dans le pays, l’évaluation des mouvements de protestation organisés par l’UGTT dans les régions et dans la capitale pour satisfaire les revendications sociales et la disposition du gouvernement à établir des ponts de dialogue sérieux et transparents afin d’appliquer les accords convenus.

Il est à noter que des syndicalistes de l’île de Kerkennah ont observé un mouvement de protestation pacifique pour manifester leur refus “d’exploiter l’île de Kerkennah, berceau de la lutte nationale par un groupe d’opportunistes au sein de l’UGTT”, affirmant la disposition à œuvrer pour préserver l’organisation et suivre la voie tracée par ses fondateurs.