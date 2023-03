Temps partiellement nuageux sur le nord et le centre et peu nuageux dans le sud. Les températures demeurent dimanche, stable avec des maximales variant entre 17 et 23 degrés sur le nord et les hauteurs et entre 24 et 29 ailleurs.

D’après l’INM, des vents violents souffleront toujours près des côtes nord et sur les hauteurs. Les bulletins de mise en garde demeurent en vigueur pour les activités maritimes, de la pêche et de navigation.

La mer sera agitée à violente sur le nord et moutonneuse ailleurs.