Tunisie : Exonération des étrangers des taxes imposées sur leur séjour illégal

Le directeur général de la police des frontières et des étrangers au ministère de l’Intérieur, Imed Zoghlami, a expliqué que la procédure d’exonération des frais imposés sur la période de séjour illégal des Subsahariens sur le territoire tunisien se fonde sur les instructions des présidences de la République et du gouvernement, mais aussi des ministres de l’Intérieur, des Finances et des Affaires étrangères.

Selon lui, cette décision s’inscrit dans les dispositions des procédures agréées par les autorités tunisiennes dans le cadre de l’incitation au retour volontaire dans leur pays.

Il a également indiqué que les bureaux frontaliers et étrangers ont été numérisés et 47 interventions directes ont été réalisées auprès des représentants de certaines communautés d’étudiants africains pour les rassurer que la Tunisie est un pays qui les accueille et garantit leur sécurité, expliquant que le numéro vert 80101111 a été attribué à la communauté étrangère en Tunisie travaillant 24 heures sur 24 pour signaler toute agression à laquelle ils sont exposés.