Sihem Ben Sedrine, ex présidente de l’Instance Vérité et Dignité, a annoncé dans un statut facebook que le juge d’instruction du 6e bureau auprès du pôle judiciaire économique et financier l’a convoquée le jeudi 2 mars 2023, pour lui informer de l’interdiction de voyage à son encontre, et ce dans l’affaire de la prétendue « falsification du rapport » de l’Instance Vérité et Dignité (IVD), ouverte en février 2021.