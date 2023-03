L’Observatoire national pour la défense de la civilité de l’Etat demande à participer au processus de la réforme éducative qui sera lancée prochainement en Tunisie, en vue de garantir le “caractère civil et moderniste du processus éducatif”.

Dans un communiqué publié lundi 6 mars 2023, l’Observatoire estime nécessaire d’introduire des réformes profondes et globales dans le secteur éducatif, compte tenu de la détérioration de l’école publique à tous les niveaux.

A rappeler que le président de la République, Kaïs Saïed, a annoncé, vendredi 3 mars 2023, au cours d’un entretien avec le ministre de l’Education, Mohamed Ali Boughdiri, que le système éducatif sera radicalement réformé, après la création du Conseil supérieur de l’éducation (CSE), qui figure du reste dans la Constitution du 25 juillet 2022.

L’Observatoire pour la défense de la civilité de l’Etat relève que la réforme éducative doit être engagée dans le cadre d’un partenariat et d’une concertation sérieuse et profonde entre tous les intervenants et sur des bases scientifiques et modernes, en optant pour la culture numérique et l’économie du savoir, loin des idéologies et des considérations politiques qui prônent ce qu’il qualifie “d’idées rétrogrades et traditionnelles s’opposant au progrès”.