Battu lors de ses deux dernières sorties en Ligue des champions d’Afrique de football, le CR Belouizdad, dos au mur, devra impérativement réagir face aux Soudanais d’Al-Merreikh, mardi au stade du 19 Mai 1956 d’Annaba (20h00), dans le cadre de la 4e journée (Gr.D) de la phase de poules.

Ayant réussi à démarrer cette phase de groupes du bon pied en allant s’imposer au Caire face aux Egyptiens du Zamalek (1-0), le Chabab a marqué le pas en concédant deux défaites de rang : à domicile face à l’ES Tunis (0-1) et en déplacement face à Al-Merreikh (1-0), le mettant dés lors devant une mission difficile pour se relancer dans la course à la qualification aux quarts de finale.

Le Chabab (3e, 3 pts), qui a choisi de déménager au stade d’Annaba, suite à la détérioration de la pelouse du stade du 5 juillet, devra faire face à une équipe soudanaise qui a fait le déplacement à la ”Coquette” avec l’intention de conforter sa deuxième place (4 pts).

Un succès permettra au triple champion d’Algérie de s’emparer de la deuxième place au classement et attendre les résultats des autres rencontres, d’où l’importance de l’enjeu de ce rendez-vous face à Al-Merreikh.

“Nous avons la chance de recevoir par deux fois au cours des deux prochains matchs et c’est là qu’on doit absolument tout faire pour que les choses se passent au mieux pour nous. On doit prendre les 6 points lors des eux prochains rendez-vous et on verra par la suite ce qu’il faudra faire pour la dernière rencontre”, a indiqué l’entraîneur Tunisien du Chabab, Nabil Kouki.

Kouki pourra disposer de l’ensemble de son effectif à l’exception du défenseur Chouaib Keddad. Le coach Belouizdadi va certainement aligner un onze offensif et conquérant pour remporter à Annaba les trois points.

Al-Merreikh, dirigé sur le banc par le technicien Soudanais Abdelmadjid Gafer, se rendra à Annaba avec sa légion étrangère brésilienne avec l’intention de confirmer son succès décroché face au Chabab lors de la précédente journée jouée en Libye.

La rencontre sera dirigée par un trio arbitral de la RD Congo, conduit par Jean-Jacques Ndala Ngambo, assisté de ses compatriotes Olivier Kabene (1e assistant) et Blaise Nabina Sebutu (2e assistant).

Dans l’autre match du groupe D, prévu mardi à Alexandrie, le leader, l’ES Tunis (9 pts) se rendra en Egypte pour défier le Zamalek, bon dernier avec 1 point seulement. Si les “Sang et Or” ambitionnent de s’imposer pour valider leur billet au prochain match, le Zamalek n’a plus droit à l’erreur, et se doit de réagir pour se relancer dans la course aux quarts de finale.

Les deux premiers du groupe se qualifient pour les quarts de finale.