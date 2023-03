Coupe du Roi d’Espagne : le FC Barcelone bat le Real à Madrid 1-0 et met un pied en finale

Le FC Barcelone a remporté la demi-finale aller de Coupe du Roi 1-0 contre le Real Madrid jeudi au Santiago-Bernabéu, mais les Merengues auront toujours une chance d’arracher un ticket pour la finale lors du match retour au Camp Nou, le 5 avril.

Dans ce classico âpre et engagé, les Catalans ont pris les devants grâce à un but gag initié par Franck Kessié, dont la frappe a été repoussée par Thibaut Courtois puis déviée vers son propre but par Eder Militao, et effleurée par Nacho (26e).

Un but validé par la VAR après avoir pourtant été refusé par l’arbitre de touche pour une position de hors-jeu de Ferran Torres, qui n’a pas fait action de jeu.

Et un but en guise de réplique au premier but marqué quelques minutes plus tôt (12e) par Karim Benzema, d’un sublime enchaînement contrôle de la poitrine frappe croisée, à la conclusion d’un centre lobé de Vinicius…

mais qui a lui été annulé par la VAR pour une nette position de hors-jeu.

L’avant-centre français, déjà transparent lors du derby accroché face à l’Atlético samedi (1-1) au Bernabéu, n’a pas réussi à s’illustrer davantage: son équipe n’a pas réussi à cadrer le moindre tir de toute la partie (sur 13 frappes).

Pour Kessié, en revanche, c’est une renaissance. Le milieu international ivoirien qui a rallié la Catalogne l’été dernier a pris son mal en patience, et a vu son temps de jeu gonfler avec les blessures de Sergio Busquets et de Pedri. Il en a profité pour marquer un but en 8es de finale

de Coupe du Roi, et un demi-but jeudi soir.