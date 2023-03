L’approvisionnement en eau potable dans les villes de Bizerte ville, Zarzouna, Menzel Jemil et Menzel Abderahmane et Ennadhour (gouvernorat de Bizerte) reprendra progressivement, aujourd’hui jeudi à partir de 23h, a indiqué la Société Nationale d’exploitation et de distribution des Eaux (SONEDE).

Et de préciser dans un communiqué, publié jeudi, qu’une coupure dans la distribution de l’eau potable a été enregistrée, aujourd’hui, à partir de 10h dans ces régions, et ce, en raison d’une panne soudaine survenue au niveau du canal principal d’approvisionnement de l’eau au niveau de la station de traitement de Mateur (1000mm) et au niveau de la cité El Jala à Bizerte.