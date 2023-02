Des précipitations ont été enregistrées, durant les dernières 24 heures, touchant la plupart des régions du pays, d’après un bulletin de l’Institut National de la Météorologie (INM), rendu public lundi.

Les plus importantes quantités de pluie ont été enregistrées dans le gouvernorat de Nabeul. Elles ont arrosé, notamment, les délégations, de Korba (14 mm), Menzel Bouzelfa (12 mm), Beni Khalled (11 mm) et Bouargoub (9 mm). De même, dans le gouvernorat de Sousse, les plus importantes averses ont été enregistrées aux délégations d’Ennefidha (13 mm), Hergla (10 mm), Akkouda et Sidi Bouali (5 mm).

Pour plusieurs autres gouvernorats, les précipitations ont été générales (touchant la plupart des délégations), bien que les quantités soient minimes ne dépassant pas les 6 mm à Mornag (gouvernorat de Ben Arous), 5 mm à Mogren et Bir Mecharga (Zaghouan), et à Dahmani (El Kef), 4mm à Ain Jalloula (Kairouan), à Nefza (Bej), et à El Ayoun (Kasserine). Des pluies faibles, dont les quantités ont varié entre 1 et 3 mm, ont été enregistrées dans les gouvernorats de Monastir, Mahdia, Siliana, Ariana, Gafsa, Tozeur…

Le vent a soufflé fort, durant les dernières 24 heures, dans les régions de Tataouine (79 km/h), Matmata (72 km/h), Medenine et Gafsa (68 km/h), Sidi Bouzid et Tozeur (65 km/h), selon le bulletin de l’INM.