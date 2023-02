Rassemblement des travailleurs au Kef pour dénoncer “les atteintes au droit syndical et à la liberté d’expression”

L’union régionale du travail du Kef a organisé samedi un rassemblement des travailleurs et une marche ayant parcouru les rues de la ville, pour dénoncer ce qu’ils qualifient de “menaces ciblant la centrale syndicale, ses symboles et ses militants et pour défendre la liberté d’expression et le droit syndical”.

Des étudiants de l’institut supérieur d’art dramatique et l’institut supérieur de musique au kef ainsi que les adhérents de l’union régionale du travail ont participé à ce rassemblement au cours duquel des slogans ont été scandés en faveur du respect des libertés fondamentales et la liberté d’expression, appelant à la mise en oeuvre des accords sur la majoration salariale signés avec le gouvernement.

A cette occasion, le secrétaire général adjoint de l’Union Générale tunisienne du travail (UGTT) Samir Cheffi a indiqué que les rassemblements des travailleurs à travers le pays ont été organisés en réaction à la campagne de dénigrement contre l’UGTT et le refus du gouvernement d’honorer ses engagements pour ce qui a été convenu dans l’accord du 14 septembre relatif à l’augmentation salariale dans les secteurs publics et privés.

Cheffi a souligné que l’UGTT refuse l’application de l’accord dans le secteur public d’une manière unilatérale par le gouvernement, selon ses propos.

Les participants à ce rassemblement ont organisé une marche pacifique à travers les rues de la ville du Kef et scandé des slogans exprimant leur solidarité avec l’UGTT et rejetant toute atteinte à l’action syndicale et aux droits et libertés.