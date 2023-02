DIRECT SPORT – Coupe de la CAF : l’US Monastir en déplacement périlleux à Lubumbashi

L’US Monastir, leader du groupe D, tentera de conforter son avance malgré son déplacement périlleux à Lubumbashi, où elle affrontera les Congolais du TP Mazembe, pour le compte de la troisième journée de la phase de poules de la coupe de la Confédération de football.

Le représentant tunisien occupe la tête du classement avec 4 points, devant le TP Mazembe et Young Africans tanzanien (3 points chacun) tandis que le Real Bamako ferme la marche avec 1 seul point.

Les protégés du Serbe Darko Novic, auteurs d’une victoire à domicile face à Young Africans (2-0) et d’un match nul au Mali face au Réal Bamako (1-1), espèrent conserver leur invincibilité pour confirmer leurs prétentions d’aller le plus loin possible dans cette compétition dont ils disputent la phase de poules pour la première fois de leur histoire.

. .Une nouvelle victoire ou un match nul conforterait en effet les chances des Monastiriens qui bénéficieront de surcroît de l’avantage du terrain lors de la 4e et 6e journées.

Les coéquipiers de Béchir Ben Said sont appelés à faire preuve d’une grande vigilance défensive en ne laissant pas d’espaces face au Corbeaux, réputés redoutables sur leur propre terrain et qui ont réussi à inscrire 5 buts lors des deux précédents matches.

Il devront également se montrer plus efficaces en attaque face à un adversaire qui a montré quelques faiblesses défensives même à domicile, comme ce fut le cas face au Réal Bamako (3-1), et mettre fin à une série de six déplacements sans victoire (trois matches nuls et autant de défaites).

De son côté, le TP Mazembe tentera de se rattraper après sa défaite à Dar Essalam (1-3) pour se relancer dans la course pour les quarts de finale de cette compétition qu’il avait remportée à deux reprises.

Même s’il a connu une grosse baisse de régime ces dernières années, le club doit défendre sa réputation de l’un des meilleurs clubs du continent qui compte dans son palmarès cinq titres en Ligue des champions, deux Coupes de la Confédération et 3 super coupes.

Il est à rappeler que la Confédération Africaine de Football avait désigné l’arbitre mauricien Patrice Melazar pour diriger ce match dont le coup d’envoi sera donné à 14h00.