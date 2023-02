Brume localement dense, notamment sur les zones basses et les régions avoisinant les barrages, les forêts et les oueds, réduisant la visibilité horizontale, aux premières heures de la journée de jeudi. Le ciel sera ensuite partiellement nuageux sur la plupart des régions.

Vent faible à modéré d’une vitesse atteignant 40km/h prés des côtes nord. Mer peu agitée à agitée dans le nord.

Températures maximales comprises entre 18 et 22 °C dans les régions côtières et les hauteurs et entre 22 et 27°C ailleurs.