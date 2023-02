Tunisie : Le ministère de la famille appelle les établissements de la petite enfance ne pas publier de photos d’enfants sur les réseaux sociaux

Le ministère de la famille, de la femme, de l’enfance et des séniors a appelé les responsables de crèches, jardins d’enfants et tous les établissements de la petite enfance à ne pas publier de photos d’enfants inscrits dans ces espaces et à respecter le règlement et les normes éducatives en vigueur, ordonnant, à cet égard, le lancement immédiat d’une large campagne nationale d’inspection et de sensibilisation.

Cette campagne intervient, selon un communiqué publié, samedi par le ministère, à la suite de la diffusion de publications publicitaires sur les réseaux sociaux comportant des photos d’enfants à visage découvert en violation flagrante de l’intérêt supérieur de l’enfant et de ses données personnelles.

Le ministère a appelé les parents, les citoyens, les composantes de la société civile et les médias à contribuer à signaler ces violations et à sensibiliser aux conséquences de telles pratiques sur la petite enfance.

Le ministère a exprimé son profond étonnement face à ces pratiques “irresponsables”, et son rejet catégorique de ces “violations graves” qui ont un impact négatif majeur sur une éducation saine, sûre et équilibrée de l’enfant, soulignant que les auteurs de ces violations seront poursuivis en justice conformément à la réglementation et aux procédures légales en vigueur.