Tozeur : Formation sur les difficultés d’apprentissage chez l’élève

Une session de formation destinée aux enseignants du primaire et aux éducateurs de l’enseignement spécifique, portant sur les difficultés d’apprentissage chez les élèves, a été organisée, samedi à Tozeur, avec la participation d’experts Tunisiens et Algériens.

Cette formation vise à contenir le phénomène des troubles de l’apprentissage, tenter d’en définir les causes et travailler à les surmonter, a indiqué, Ilyes Iskander, inspecteur principal de l’enseignement primaire et conseiller pédagogique.

Il dans ce sens souligné la nécessité de consigner un document de référence faisant figure d’une charte complémentaire au service du développement des performances de l’élève, l’amélioration de sa scolarité et la réduction du taux de décrochage scolaire.

” Le suivi et le traitement du phénomène des difficultés d’apprentissage chez l’élève, sont deux actions qui se doivent d’être accomplies dans le cadre d’un travail participatif réunissant les ministères de l’Education nationale et des Affaires sociales et un spécialiste en psychologie de l’éducation “, a-t-il fait remarquer dans une déclaration à l’Agence TAP.