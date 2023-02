La secrétaire générale de la confédération européenne des syndicats en visite en Tunisie

La secrétaire générale de la confédération européenne des syndicats (CES) Esther Lynch effectue du 17 au 19 février courant une visite en Tunisie, selon un communiqué publié vendredi par l’UGTT.

La responsable syndicale avait, au cours d’un entretien avec le secrétaire général de l’UGTT Noureddine Taboubi, exprimé le soutien de la confédération européenne des syndicats à la centrale syndicale pour la défense des libertés syndicales et l’action syndicale indépendante et son appui au dialogue social et la défense des libertés fondamentales et individuelles.

La secrétaire générale de la CES se rendra demain samedi à Sfax pour participer au mouvement des travailleurs, organisés par l’UGTT dans la région, au rassemblement des travailleurs et à la marche populaire qui se tiendra à cette occasion.