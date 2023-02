Des quantités de pluies ont été enregistrées durant les dernières 24 heures dans les gouvernorats de Gabès (Matmata 29 mm), Médenine (Beni Khedech 23 mm), Tataouine (Tataouine Station 23 mm) et Monastir (Moknine 10 mm).

D’après un bilan final publié, dimanche, par l’Institut National de la Météorologie, le gouvernorat de Sfax a enregistré des quantités de pluies notamment dans la région de Hencha 11mm, Ghraba 7mm et Thahra 6mm.De plus, des précipitations varient entre 7mm dans le gouvernorat de Bizerte et 6mm à Ksour Essef, alors que le gouvernorat de Nabeul a enregistré de faibles quantités ne dépassant pas 2mm à Kélibia et 1 mm à Azmour.

Au cours des dernières 24 heures, la vitese du vent a atteint 58 km/h à Gafsa, 54km/h à Monastir et Mahdia et 50km/h à Tataouine et Borma, avec des chutes de grêles à Tunis-Carthage.