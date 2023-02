Coupe de la CAF (phase de poules/1ere j-Gr D) : L’US Monastir pour réussir ses débuts dans la compétition

L’Union sportive monastirienne affrontera les Young africans de Tanzanie pour le compte de la première journée de la coupe de la Confédération africaine de football (CAF), prévue dimanche au Stade de Radès à partir de 17h.

Pour le club de la capitale du Ribat, dont c’est la première participation continentale, il s’agira de réussir son entrée en matière pour aborder plus sereinement le reste du parcours qui s’annonce long et périlleux.

Pour rappel, le tirage au sort de cette phase de groupes de la Coupe de la CAF a versé les monastiriens dans la poule D aux côtés du TP Mazembé du Congo, des Young africans de Tanzanie et des maliens du Royal Bamako.

Face à des adversaires, habitués des compétitions africaines, les protégés du serbe Darko Novic, profiteront d’un moral au beau fixe après leur qualification en pôle position du groupe B aux play-offs de la Ligue 1 tunisienne du football professionnel, pour bien négocier leurs premiers pas en coupe de la CAF.

Ils sont 35 joueurs à figurer sur la liste africaine dressée par le staff technique ussémiste, formant un effectif aussi varié que riche alliant des éléments d’expérience et d’autres plus jeunes: Rayen Besbes, Iheb Khefacha, Bassem Dally, Saleh Harabi, Ousmane Adama Ouattara, Oumarou Aliou Youssouf, Ahmed Jafeli, Houssem Tka, Boubacar Traoré, Anis Ben Hatira, Wael Ben Othmen, Mohamed Ameur Belghithi, Dridi Ala, Ameur Omrani, Nasralli Charfeddine, Abdelhakim Amokrane, Zied Aloui, Mohamed Omar Bouraoui, Hichem Baccar, Sadok Yedes, Mhirsi Driss, Mohamed Amine Bouziane, Abdelkader Boutiche, Junior Mbenga, Chortani Noureddine, Heykeul Chikhaoui, Mohamed Saghraoui, Youssef Mallat, Mohamed Djamel Belabed, Bechir Ben Said, Mohamed Oussema Medfai, Mondher Gasmi.

L’US Monastir venait tout récemment, rappelle-t-on, d’échapper à la sanction d’interdiction de recrutement dont elle fait l’objet, auprès de la FIFA, grâce notamment à l’intervention de la Fédération tunisienne de football.

Toutefois, les supporters ussémistes ne seront pas en mesure de voir leur formation évoluer dans son fief de Mustapha Ben Jannet en raison de la décision de la CAF désignant le stade Ben Jannet non conforme au cahier des charges pour accueillir les matchs de la compétition et exhorte l’US Monastir à procéder à un réaménagement du complexe pour le mettre au diapason de ses exigences.

De son côté, le champion de Tanzanie à 23 reprises, aborde la compétition dans la peau du challenger. Son coach, Nabi Naserddine a déclaré ne sous-estimer aucun de ses adversaires du groupe.

“Le groupe est ouvert à toutes les équipes. Nous allons rivaliser avec des équipes expérimentées et avec un bon investissement, mais le jeu est toujours ouvert. Nous avons une bonne équipe et nous aurons une bonne préparation pour préparer cette étape. Je pense que nous ferons bien et nous nous qualifierons”, a-t-il fait savoir.

Pour rappel, le club tanzanien est le tombeur du Club africain lors du second tour préliminaire à la faveur de la sa courte victoire au match retour à Radès (1-0) après le nul vierge concédé à Dar Es Salem lors de la manche aller.

A noter que la CAF a désigné l’arbitre béninois Djindo Louis Houngnandande pour diriger le match US Monastir-Young Africans Sc.