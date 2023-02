L’Union générale tunisienne du travail (UGTT) a appelé vendredi tous les travailleurs et syndicalistes à participer aux dons en faveur du peuple Syrien et à les transférer au compte courant mis à disposition par la présidence du gouvernement.

Le bureau exécutif de l’UGTT a incité, dans un communiqué publié aujourd’hui, tous les travailleurs et syndicalistes à faire des dons et à soutenir le peuple Syrien, à l’issu du séisme dévastateur qui a frappé le nord de la Syrie, ayant fait des milliers de morts et de blessés.

La centrale syndicale avait exprimé son entière solidarité avec les peuples Syriens et turcs suite au séisme qui a frappé, lundi dernier le sud de la Turquie et le nord de la Syrie faisant des milliers de victimes et blessés.