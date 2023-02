Syrie – Tremblement de terre : Bachar Al-Assad au côté de la protection civile tunisienne

La présidence syrienne a annoncé dans un communiqué publié vendredi 10 février 2023 sur sa page officielle que le président Bachar Al-Assad a rendu visite aux équipes de secours à Alep qui a subi de dégâts matériels et des pertes humaine suite au tremblement de terre qui a frappé le pays ainsi que la Turquie lundi 6 février 2023.

Sur les photos de cette visite, on voit le président syrien au côté des équipes de secours de différents pays, dont celle tunisienne.

A noter que la Tunisie a envoyé des avions en Syrie et en Turquie chargés de l’aide humanitaire d’urgence, des équipes de secours et de sauvetage, de protection civile, mais aussi médicales spécialisées, en solidarité avec les peuples syrien et turc suite à ce tremblement de terre de magnitude 7,8 sur l’échelle de Richter, dont le bilan provisoire est de 22 700 morts et des centaines des milliers de blessés.