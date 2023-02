Monastir : Inauguration de la maison des services administratifs Bembla Mnara

Une maison des services administratifs a été inaugurée dans la commune Bembla Mnara (Gouvernorat Monastir) moyennant un coût estimé à 150 mille dinars.

La maison des services administratifs à Bembla comporte 6 bureaux dont 4 déjà installés à savoir la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale (CNRPS), la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM), la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) et l’Agence nationale de l’emploi et du travail indépendant avec une proposition d’ajouter un bureau pour l’Etat civil et un autre représentant la Société Tunisienne d’Exploitation de l’Electricité et du Gaz (STEG).