Kairouan : Inauguration de la Maison des Services Administratifs à Narallah

La Maison des Services Administratifs a été inaugurée, jeudi, dans la délégation de Nasrallah (Gouvernorat de Kairouan), a annoncé le premier délégué de Kairouan, Issa Moussa.

“Il s’agit d’une structure qui contribuera à rapprocher les services des citoyens et à assurer leur qualité ainsi que l’égalité en termes d’accès aux prestations administratives publiques entre les régions du gouvernorat “, a affirmé Moussa, lors de la cérémonie d’inauguration de cette nouvelle structure.

La création de cet espace, moyennant une enveloppe de 100 mille dinars, vise dans ce sens à rassembler les services administratifs dans un même lieu dans le but d’épargner aux citoyens les déplacements inutiles, a ajouté la même source dans une déclaration à l’Agence TAP.

Il est composé de trois administrations d’ordre sociale, à savoir, la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS), la Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale (CNRPS) et la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM), outre l’Agence Nationale pour l’Emploi et le Travail Indépendant (ANETI) et la Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux (Sonede).