Une patrouille conjointe entre la Division de recherche et d’inspection de Grombalia, les unités de la Garde nationale à Menzel Bouzelfa ont réussi à interpeller deux personnes à Menzel Bouzelfa recherchées par les unités de sécurité et diverses structures judiciaires pour appartenance à une organisation terroriste. Le premier condamné à 06 ans de prison et le deuxième à un an.

Le ministère public a autorisé à prendre les mesures nécessaires à leur égard.