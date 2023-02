Le jeune attaquant espagnol du FC Barcelone, Ansu Fati, qui vit des moments difficiles au club, pourrait rejoindre l’été prochain le Championnat d’Angleterre, selon la presse espagnole, citant des négociations entre son agent et des clubs de la Premier League.

Selon la journaliste espagnole Helena Condis “Manchester United et Arsenal discutent avec l’agent de l’attaquant pour un éventuel transfert”.

“Les deux clubs anglais auraient déjà contacté son agent Jorge Mendes (ex-agent de Cristiano Ronaldo) pour se renseigner à propos d’un possible transfert du joueur de 20 ans. Pour le moment, le Barça ne serait pas vendeur alors que Fati s’inquiète de son rôle dans l’équipe blaugrana”

a-t-elle ajouté.

Ansu Fati vit des moments difficiles au Barça. Souvent freiné par les blessures et remplaçant aux yeux de Xavi, l’attaquant espagnol s’interrogerait sur sa situation et n’exclurait pas un départ l’été prochain de la Catalogne.

L’Espagnol a plus de mal à exister cette saison, s’il a pris part aux 20 matchs du Barça en Liga, le numéro 10 se contente le plus souvent d’entrées en jeu et compte 3 buts et 3 passes décisives. Il aimerait plus d’importance dans l’équipe de Xavi qui lui préfère Dembélé, Raphinha et

notamment Lewandowski.

La suite de la saison pourrait définir son avenir. Si sa situation ne s’améliore pas, Ansu Fati pourrait quitter son fief barcelonais dès cet été.