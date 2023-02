Des pluies éparses et orageuses aujourd’hui, notamment, au nord et localement au centre et au sud sont attendues aujourd’hui. Des chutes de neige sur les hauteurs ouest sont aussi probables la nuit.

Vent fort d’une vitesse de 60km/h dans les régions côtières.

Les alertes météo resteront valides pour la navigation et la pêche. Mer très agitée à moutonneuse et températures relativement en baisse, entre 6 et 11 degrés au nord et sur les hauteurs et entre 11 et 16 degrés sur le reste des régions.