Tunisie : Othman Jerandi réagit à son limogeage

Le désormais ancien ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi, a publié un message suite à la décision de son limogeage, mardi 7 février 2023.

Il a écrit : « Aujourd’hui, mes fonctions de ministre des Affaires étrangères ont pris fin après 3 ans, et dans des circonstances délicates. Mon seul objectif était l’intérêt suprême de la Tunisie… Toute notre gratitude au président pour sa confiance, à la cheffe du gouvernement et aux cadres du ministère. Je resterai où que je sois au service de ce pays, nous sommes tous de passage et la Tunisie reste un témoin pour ceux qui l’aiment et lui sont fidèles ».

A rappeler qu’un communiqué de la présidence a indiqué que le chef de l’État a décidé de mettre fin aux fonctions d’Othman Jerandi comme ministre des Affaires étrangers, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, et de nommer à sa place Nabil Ammar.