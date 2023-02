Sidi Bouzid : Campagne de maintenance des établissements éducatifs

La campagne de maintenance des établissements éducatifs se poursuit dans le gouvernorat de Sidi Bouzid jusqu’au 12 février 2023 dans le cadre des vacances scolaires du second trimestre.

Sous l’initiative du commissariat régional de l’éducation avec la participation de la société civile et les municipalités, les travaux de maintenance concernent la maintenance et le réaménagement des unités sanitaires, les salles de classe et les salles d’informatique en plus des travaux de peinture et d’embellissement.

Parmi les écoles bénéficiaires, l’école primaire Bir Khelifa, l’école Wled Chabaw ou encore l’école Ibn Mandhour à Regueb.

Par ailleurs, le centre régional de maintenance relevant du commissariat régional de l’éducation de Sidi Bouzid a annoncé plusieurs projets programmés dans différents établissements éducatifs situés dans les différentes délégations du gouvernorat notamment la construction de 17 unités sanitaires, 4 salles de classe, 5 espaces préscolaires, 4 sièges et deux restaurants scolaires.