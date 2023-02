Des pluies orageuses vont persister mercredi, sur le nord et les régions de l’est, indique l’Institut National de la Météorologie (INM), dans un bulletin de suivi.

Elles seront abondantes sur le Cap Bon, le Sahel et le nord de Sfax, à des quantités comprises entre 30 et 60 mm, atteignant localement 90 mm. Des chutes de grêle et des vents forts à très forts sont également attendus.

Les précipitations se poursuivront jusqu’à jeudi et engloberont le nord, le centre et localement le sud. Elles seront accompagnées d’une baisse de températures et de chute de neige sur les régions de l’ouest, durant la nuit.