Tunisie : Création d’un comité spécial de supervision du dossier des martyrs Belaid et Brahmi

En soutien au processus de responsabilisation et de révélation de la vérité sur l’assassinat de Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi, la ministre de la Justice, Leila Jaffel, a décidé, lundi 6 février 2023, de créer un comité spécial qui travaillera sous sa supervision directe et dont la mission est de suivre le dossier de ces deux assassinats.

Les responsables et toutes les personnes impliquées dans la perturbation du déroulement des dossiers et cherchant à supprimer des preuves et à influencer le processus judiciaire seront jugés.

Dans le même contexte, la ministre a autorisé une mission complète d’inspection judiciaire et administrative des dossiers relatifs à l’assassinat des leaders politiques, afin de suivre le bon déroulement des procédures, précise le communiqué du ministère.