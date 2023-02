Tunisie – Assassinat de Belaïd : Les autorités camouflent la vérité

Le chef du Parti unifié des patriotes démocrates, Aymen Alaoui, a affirmé dans une déclaration à une radio que, 10 ans après l’assassinat de Chokri Belaïd et 10 ans d’un parcours difficile pour révéler la vérité, la défense des deux martyrs (Belaïd et Brahmi) a fait un grand effort, et le mouvement Ennahdha et ses extensions au sein de l’autorité et au sein de l’appareil d’État ont eux aussi fourni autant d’efforts pour effacer la vérité et couvrir les personnes impliquées.

Alaoui a ajouté que “nous savons qu’il y a de nombreux intérêts communs pour ne pas révéler la vérité, mais nous continuons la lutte et sommes déterminés à révéler toute la vérité dans le dossier de l’assassinat du martyr Chokri Belaid et du martyr Mohamed Brahmi”.

Le 6 février de chaque année, l’autorité politique sort du silence pour les manœuvres politiques habituelles et pour mobiliser la sympathie politique.