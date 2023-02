Tunisie : Près de 37 mille citoyens ont adhéré au service de l’identité numérique

Près de 37 mille citoyens ont adhéré au service de l’identité numérique, et 80 nouvelles demandes sont actuellement en cours de traitement, a indiqué le ministre des Technologies de la communication Nizar Ben Néji lors de l’ouverture de la 2ème campagne de sensibilisation sur l’identité numérique, organisée vendredi à Mahdia.

Le ministre a également annoncé, lors de cette visite, le lancement d’autres nouveaux services électroniques, dont le portefeuille électronique, qui peut être créé, en accédant au portail du citoyen, sans se déplacer aux bureaux de la poste.

Il a ajouté que le compte du portefeuille électronique permettra désormais au citoyen de bénéficier des services en contrepartie, sans besoin de se déplacer et alléger par conséquent la pression sur l’administration tunisienne.

Il a souligné à cet égard que le ministère des Technologies de la communication a entamé les dernières phases dans l’élaboration du service des contrats électroniques, précisant que ces contrats, qui sont préparés avec le ministère du Transport et de l’Agence technique des transports terrestres (ATTT) vont concerner d’abord, les opérations de vente et d’achat des voitures.

L’objectif, a t-il dit est de renoncer à la procédure de légalisation de signature nécessaire dans les contrats d’achat et de vente d’automobiles.

Le ministre a souligné que le portail du citoyen a intégré un ensemble des services, dont les documents de l’état civil, les avis relatifs aux véhicules, à la circulation, ceux des amendes et des permis de conduite, ainsi que le service du portefeuille électronique.

Le ministre a souligné que l’action en cours est de voir la possibilité de personnaliser le courrier électronique du citoyen, ce qui garantira plus de sécurité à ses données personnelles afin d’assurer la rapidité et l’efficacité des prestation de services .

Le ministre des Technologies de la communication avait annoncé le lancement, depuis août 2022, de la première identité électronique nationale sur le portable mobile ID, soit un certificat de validation électronique personnelle, lié au numéro du téléphone portable privé et à l’identifiant électronique du citoyen.

L’identité électronique permet d’accéder de manière sécurisée et unifiée aux portails gouvernementaux et aux services électroniques, de vérifier l’identité du citoyen à distance, de procéder à la signature électronique des documents, et de valider les transactions et les quittances électroniques