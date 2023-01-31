Désignation des arbitres qui dirigeront les matches de la 12e journée de la Ligue 1 du football professionnel, jeudi à partir de 14h00 :

Jeudi 2 février

Poule A

Au Bardo :

Stade Tunisien – Etoile du Sahel arb : Mejdi Belhaj Ali

A Hammam-Sousse :

ES Hammam-Sousse – CS Chebba arb : Naim Hosni

A Sfax :

CS Sfaxien – US Tataouine arb : Sadok Selmi

A Radès :

Espérance de Tunis – CA Bizertin arb : Achraf Haraketi

Poule B

A Soliman :

AS Soliman – ES Metlaoui arb : Walid Jeridi

A Mahdia :

AS Réjiche – O. Béja arb : Mahmoud Ksiaa

A Sidi Bouzid :

O. Sidi Bouzid – US Monastir arb : Jalel Sahbeni

A Ben Guerdane :

US Ben Guerdane – C.Africain arb : Amir Loucif