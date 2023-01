Le temps sera froid ce dimanche et les températures maximales seront comprises entre 10 et 15 degrés, et atteindront 8 degrés sur les hauteurs, selon l’institut national de la Météorologie (INM). Des pluies éparses et orageuses sont attendues sur le nord.

Ces précipitations seront localement intenses sur les côtes nord du pays. Des passages nuageux sont attendus sur le reste des régions. La situation météorologique se caractérise par l’apparition de la gelée lors des premières heures de la journée dans les régions ouest avec des chutes de neige sur les hauteurs.

Le vent soufflera faible à modéré avec une vitesse qui pourra atteindre 40km/h près des côtes. La mer sera peu agitée dans le golfe de Gabès.