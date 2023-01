Tunisie : De la neige et de la pluie attendues ce week-end

Les températures continuent de chuter dans la plupart des régions durant la journée de jeudi 26 et vendredi 27 janvier 2023, avec des pluies éparses dans les régions nord, ouest et centre, temporairement orageuses.

L’Institut national de la météorologie s’attend à ce que les quantités de pluie varient entre 30 et 50 millimètres, avec quelques chutes de neige à des hauteurs supérieures à 800 mètres dans les gouvernorats de Jendouba, du Kef, Siliana et Kasserine.

On s’attend également à ce que la température continue de baisser, les 28 et 29 janvier 2023, dans la plupart des réions, avec des pluies éparses dans le nord et le centre-ouest, localement et sur les côtes nord, avec la possibilité de neige sur les montagnes à l’ouest.