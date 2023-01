Tunisie : Perpétuité pour un élément terroriste, fournisseur d’armes

Un élément intégriste accusé de fournir des armes, des mines et des obus à des cellules terroristes retranchées dans les montagnes, a été condamné à perpétuité par la Chambre pénale spécialisée dans l’examen des affaires terroristes au Tribunal de première instance de Tunis. Le complice de cet accusé à 20 ans de prison.

L’enquête indique que les deux accusés apportent des provisions aux éléments terroristes retranchées aux Monts Chaambi et Sammama à Kasserine et Mghila à Sidi Bouzid. Après un certain moment, la relation a évolué avec l’approvisionnement en mitrailleurs, obus et mines via les pistes difficiles d’accès. Aussi, des armes utilisées par la suite contre les unités sécuritaires et militaires.