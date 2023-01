Tunisie-Espagne : La lutte antiterroriste à l’examen

La coopération entre la Tunisie et l’Espagne et les moyens de la développer notamment dans les domaines de la lutte contre le terrorisme, le crime organisé, la migration irrégulière et la protection civile ont été, mardi, au centre d’une rencontre entre le ministre de l’Intérieur Taoufik Charfeddine, et l’ambassadeur d’Espagne à Tunis, Francisco Javier Puig Suara.

Selon un communiqué du ministère de l’Intérieur, les deux responsables ont convenu d’intensifier la concertation sur des questions d’intérêt commun.